'Polo' se mantiene en categoría 4 frente a las costas de Guerrero y Michoacán, lo que ha despertado dudas entre la población sobre cuándo acabará la temporada de huracanes 2026 en México.

El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico de ciclones tropicales que se prevé ocurran durante lo que resta de la temporada 2026 tanto en el Pacífico como el Atlántico.

Un ciclón tropical es un sistema meteorológico caracterizado por vientos que giran con gran rapidez alrededor de un centro de baja presión, en sentido contrario a las manecillas del reloj si se presenta en el hemisferio norte y en sentido horario en el hemisferio sur.

Vale la pena que sepas que estos se clasifican de acuerdo a la intensidad de sus vientos, de modo que inician como depresión tropical y evolucionan a tormenta tropical. Si alcanzan gran fuerza se les denomina huracán y se clasifican en 5 categorías según la escala Saffir-Simpson.

¿Cuándo acaba la temporada de huracanes 2026 en México?

Si bien la temporada de huracanes 2026 inició oficialmente el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, se prevé que finalice el 30 de noviembre, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Sin que ello signifique que no se pueda registrar algún fenómeno meteorológico de este tipo fuera de este rango de fechas.

En dicho periodo, el SMN estimó que en el Océano Pacífico se registrarían entre 18 y 21 ciclones tropicales, mientras que en el Océano Atlántico se esperaban entre 11 y 15 fenómenos de este tipo.

Dado que a cada ciclón se le asigna un nombre, en una nota previa ya te dimos a conocer cómo se define qué "alías" llevará cada uno de los ciclones que por cierto, no es al azar.

¿Cuántos ciclones de la temporada 2026 faltan por ocurrir?

Tomando en cuenta el listado dado a conocer por el SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 2026 contempla los siguientes fenómenos meteorológicos para el Atlántico (tras los remanentes de la Tormenta Fay) y Pacífico, (donde se mantiene 'Polo’) para lo que resta de la temporada de ciclones.

Océano Pacífico

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

Océano Atlántico

Gonzalo

Hanna

Isaías

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

Debido a que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) contempla la temperatura del océano, la humedad, el viento y la rotación entre los "ingredientes" de un huracán, en una nota previa ya te explicamos por qué el calentamiento del mar es combustible para los Océanos.