Pronóstico del tiempo

Temporada de Huracanes 2026 en México: ¿Cuándo Acaba y Cuántos Ciclones Faltan Según Pronóstico?

Durante la temporada, los ciclones inician como depresión tropical y si alcanzan gran fuerza, evolucionan hasta convertirse en huracán

'Ojo' del Huracán Polo. Cuándo Acaba la Temporada de Huracanes 2026.El Huracán Polo en el Océano Pacífico se degradó a categoría 4, y se mantiene frente a las costas de Michoacán y Guerrero. Foto: X @conagua_clima.
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