Un avión cazahuracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos de América (EUA), entró al poderoso huracán Polo, el segundo más intenso en la historia del Pacífico oriental.

Se trata de la aeronave WP-3D Orion "Miss Piggy", cuya tripulación voló directamente al ciclón el 22 de septiembre de 2026, cuando Polo se mantenía como huracán categoría 5 en el océano Pacífico, frente a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima.

“¡Hola desde el ojo del huracán Polo!”, compartió el Centro de Operaciones Aéreas de la NOAA en redes sociales, junto con un video del momento.

El organismo explicó que esos vuelos recolectan datos para ayudar a mejorar las predicciones y apoyar la investigación sobre los huracanes.

En la grabación, se pudo observar el instante en que el avión atravesó las bandas nubosas del potente huracán hasta ingresar al ojo.

El ojo es la zona central donde los vientos son más débiles y hay menor nubosidad; la pared es una región con nubes densas y vientos más intensos; mientras que las bandas nubosas son las estructuras en forma de espiral que rodean el ojo.

¿Dónde se encuentra Polo?

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 09:00 horas el centro de Polo, ahora de categoría 4, se localizó sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 255 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 480 km al sureste de Manzanillo, Colima.

El ciclón se desplaza hacia el noroeste a 7 km/h, con vientos máximos sostenidos de 240 km/h y rachas de 295 km/h.

Según información del Instituto Cooperativo para la Investigación en la Atmósfera, de la Universidad Estatal de Colorado (CIRA/CSU), Polo es el segundo huracán más intenso del Pacífico oriental, solo superado por el huracán Patricia en 2015.

De acuerdo con los datos, en el transcurso de un día aumentó su velocidad en 175 kilómetros por hora (km/h), pues pasó de 85 km/h el 21 de septiembre a 260 km/h el 22 de septiembre.

Más tarde ese mismo día, el avión cazahuracanes reportó vientos máximos sostenidos de 285 km/h y una presión central mínima de 892 mb (milibares) dentro de la tormenta.

Sobre los aviones cazahuracanes

Los aviones cazahuracanes son poderosas aeronaves capaces de volar al interior de un ciclón tropical para recopilar datos cruciales, como el viento, presión y temperatura del fenómeno meteorológico, para determinar información vital como su intensidad y trayectoria.

El reconocimiento de huracanes es realizado por dos agencias de Estados Unidos tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico:

El 53 Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Reserva de la Fuerza Aérea de EUA: Con base en Mississippi y flota de 10 aviones WC-130, aeronaves de carga modificadas para llevar instrumentos meteorológicos para hacer mediciones y dejar caer sondas El Centro de Operaciones de Aeronaves (AOC) de la NOAA: Con sede en Florida y flota de aviones P-3 Orions, modificados para incluir tres radares y un conjunto de instrumentos meteorológicos y capacidad de sondeo.

De acuerdo con la NOAA, los aviones de la Fuerza Aérea son los principales "caballos de batalla" de la caza de huracanes; son los que llevan a cabo la mayor parte del reconocimiento de las olas y las depresiones tropicales en desarrollo.

Su misión es buscar signos de circulación cerrada y cualquier fortalecimiento u organización que la tormenta pueda estar mostrando. Esta información se transmite por satélite a los especialistas en huracanes que evalúan esta información junto con los datos de otras plataformas.

SPB