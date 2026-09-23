Pronóstico del tiempo

Avión Cazahuracanes ‘Miss Piggy’ Entra al Huracán Polo y Capta Video en Interior del Ojo

Los vuelos de estas potentes aeronaves recolectan datos para ayudar a mejorar las predicciones y apoyar la investigación sobre los ciclones tropicales

Avión cazahuracanes en el interior del ciclón Polo frente a costas de México. Foto: Facebook NOAAHurricaneHuntersAvión cazahuracanes en el interior del ciclón Polo frente a costas de México. Foto: Facebook NOAAHurricaneHunters

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