El Huracán Polo que se mantiene estacionario frente a las costas de Guerrero y Michoacán, fue clasificado como Categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.

Si alguna vez te has preguntado cuál es la "receta" para que se forme un huracán, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), ha confirmado que hay cuatro ingredientes principales que favorecen su formación.

En primer lugar, el calor o energía almacenada en la capa superior del océano que se convierte en combustible para los huracanes. Además de un alto grado de humedad en el aire, -que se consigue mediante la evaporación de las aguas oceánicas por encima de los 26°C lo que favorece la creación de nubes y tormentas.

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En tercer lugar se requieren vientos favorables a distintas alturas de la atmósfera. Y por último, rotación para organizar tormentas eléctricas dispersas en una sola tormenta más grande que gire cada vez más rápido en el sentido espiral característico.

La NASA detalla que una parte de esa rotación proviene del propio movimiento de la Tierra al girar alrededor de su eje.

En tanto que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) agrega que, en los últimos años el océano ha comenzado a emitir señales del impacto que el cambio climático le está causando, lo que se refleja en las olas de calor marinas.

Estas se caracterizan por un aumento anómalo y persistente de la temperatura del agua, usualmente de entre 3 y 4°C, que se prolonga al menos cinco días, aunque haya otras que se entienden por semanas o meses.

Además de dañar la vida marina, la UNAM agrega que juegan un papel clave en la intensificación de fenómenos meteorológicos, en específico: los huracanes.

Según una investigación de EOS, la intensificación de estos fenómenos aumenta en un 50% durante las olas de calor marinas, particularmente las que se forman en el Golfo de México y noroeste del Mar Caribe.

El doctor Alejandro Jaramillo Moreno del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), las altas temperaturas del mar juegan un papel importante en la intensidad de los huracanes.

El texto "Resiliencia ante el Huracán Otis: Lecciones en la gestión del desastre en Acapulco, Guerrero", arrojan que las olas de calor marinas se consolidan como variables clave para comprender el fortalecimiento acelerado de los huracanes.

En dicho texto, Jaramillo Moreno explicó que "durante la formación y evolución del huracán Otis, las temperaturas de la superficie del mar (TSMs) estuvieron por encima de los 27°C y aumentaron a más de 30°C cerca de las costas de Guerrero, lo que favoreció su rápida intensificación".

Al respecto, el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico y el Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico de la NOAA publicaron en 2022 un estudio con observaciones respecto a las lluvias bajo los ciclones tropicales.

La principal respuesta del océano a un huracán ocurre cuándo los fuertes vientos de un ciclón tropical se desplazan sobre el océano. La mezcla y el afloramiento traen agua más fría y profunda a la capa superficial, lo que provoca un enfriamiento de la temperatura de la superficie del mar.

Es decir que actúa como una retroalimentación negativa en la intensidad de la tormenta, porque cuanto más frío está el océano, más difícil es que el agua se convierta en vapor y alimente las nubes de la tormenta.

Dado que, ante la intensificación del Huracán Polo, la población se pregunta dónde se encuentra este fenómeno, en una nota previa ya te dimos a conocer la trayectoria de este ciclón en vivo.

Además, de explicarte qué implica la categoría 5 en la Escala Saffir-Simpson, por la que el SMN ha exhortado a los habitantes de las zonas costeras y población en general de los estados de Michoacán y Guerrero atender las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil.