Pronóstico del tiempo

Huracán Polo: ¿Por Qué el Calentamiento del Océano Es Combustible para los Ciclones?

Cuanto más cálida es el agua del océano, más energía acumula y más rápido puede intensificarse un fenómeno meteorológico de este tipo

Huracán Polo es Categoría 5. Cómo Influye la Temperatura en los CiclonesConagua Clima informó que el Huracán Polo es categoría 5 y hasta las 12:00 horas de este 22 de septiembre se hallaba 345 km al Sur de Zihuatanejo, Guerrero. Foto: X @Conagua_Clima.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+