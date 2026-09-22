Ciencia y Tecnología

Huracán Polo: estos Son los Ciclones que Han Evolucionado a Categoría 5 en Horas

En un día, el huracán Polo saltó hasta la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson; te explicamos por qué algunos ciclones se fortalecen tan rápido

Huracán Héctor captado por la NASA en 2018¿Cuáles son los huracanes que más rápidamente se han fortalecido? Foto: NASA

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