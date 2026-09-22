Ciencia y Tecnología

Mark Zuckerberg Alista el Meta Connect 2026

El evento sobre tecnología se realzará el 23 y 24 de septiembre, y será transmitido de forma virtual a todo el mundo

Mark Zuckerberg, CEO de METAMark Zuckerberg, CEO de META. Foto: Reuters | Archivo

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¡No te pierdas Meta Connect 2026! Mark Zuckerberg presentará los avances en IA y realidad virtual el 23 y 24 de septiembre. ¿Listo para el futuro de la conexión social?

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