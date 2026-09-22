Mark Zuckerberg, CEO de Meta, está listo para el Meta Connect 2026, donde se presentarán algunos avances de la tecnología que están transformando el futuro de la conexión social.

“Ahí nos vemos”, afirmó este martes Zuckerberg en un video publicado en su perfil de Instagram.

Meta Connect 2026 será transmitido de forma virtual los días 23 y 24 de septiembre desde Menlo Park en California, Estados Unidos.

La conferencia principal correrá a cargo de Mark Zuckerberg, fundador de la empresa Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, este miércoles a las 17:00 hora del centro de México.

Entre los principales temas que expertos en tecnología abordarán en Meta Connect 2026 figuran los avances en el terreno de la Inteligencia Artificial, lentes de IA y realidad virtual.

Recientemente, la Inteligencia Artificial (IA) tomó importancia luego de que expertos en el tema alertaron por los riesgos que su desarrollo implica. Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció, durante su participación en la en la Asamblea General de la ONU, que a partir de hoy se referirá a dicha tecnología como “superinteligencia”.

Superinteligencia suena mejor que inteligencia artificial y es más apropiado, argumentó Trump, quien rechazó "cualquier intento de construir un proyecto globalista para controlar” la IA.

"Cada nueva gran tecnología trae desafíos, y la superinteligencia no es la excepción", afirmó el presidente de Estados Unidos luego de que António Guterres, secretario general de la ONU, dijo en su discurso de apertura de la Asamblea General “los gobiernos con las mayores capacidades de IA tienen las mayores responsabilidades con la humanidad, para establecer canales de diálogo, transparencia, confianza y cooperación".

En tanto, Emmanuel Macron, presidente de Francia, pidió ante la ONU trabajo internacional conjunto para construir un modelo de IA alternativa que no dependa de las "grandes potencias", Estados Unidos y China: "No debemos depender de uno ni de otro".

Es necesario que "esta coalición de independientes (...) que no quieren convertirse en vasallos de una u otra de las dos grandes potencias mundiales se unan para desarrollar un modelo de frontera de código abierto" de IA, afirmó Macron.

Con información de N+.

RMT