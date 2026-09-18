OpenAI confirmó que con ayuda de Claude, un modelo de Inteligencia Artificial (IA) de Anthropic, investigadores de Hacktron AI hackearon cuentas de ChatGPT de sus empleados.

La vulnerabilidad se descubrió durante un ejercicio organizado por la propia empresa para fallas en sus sistemas, con la ayuda de especialistas informáticos externos.

OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, informó que la falla fue corregida en unas 14 horas desde que fueron notificados y reveló que pagó a los investigadores de Hacktron AI una recompensa de 6,500 dólares.

Los investigadores de Hacktron AI explicaron que encontraron una vulnerabilidad en el foro público de ayuda de OpenAI, gestionado por la plataforma Discourse, que les permitió tomar el control del sitio.

Los investigadores de Hacktron detallaron que inicialmente utilizaron Claude Opus 4.8, de Anthropic, para identificar y explotar la falla de software, pero tuvieron dificultades para lograr que funcionara de forma consistente.

Luego, recurrieron a Claude Opus 5, el modelo más reciente, que sí produjo un ataque funcional en tres horas.

"Informamos de inmediato la vulnerabilidad inicial a OpenAI y Discourse y trabajamos con ellos" para coordinar la solución, explicó Hacktron. "Agradecemos su atención al detalle y la rápida resolución de este problema", añadió.

Los hackers no utilizaron Claude Mythos, un modelo de Anthropic más avanzado que está restringido a un pequeño grupo de organizaciones de ciberdefensa evaluadas, el cual fue descrito por la desarrolladora como un sistema con las capacidades de ciberseguridad más sólidas de todos los que ha creado.

En tanto, Drew Pusateri, portavoz de OpenAI, agradeció a “los investigadores por contactarnos y compartir sus hallazgos”.

Este caso se suma a la creciente preocupación entre los expertos en seguridad de que las herramientas de IA están haciendo que sea más rápido y barato llevar a cabo ciberataques deseables que antes requerían equipos especializados y meses de trabajo.

Con información de AFP.

RMT