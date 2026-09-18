Ciencia y Tecnología

Confirman Hackeo a OpenAI con Ayuda de Claude, la IA de Anthropic

La empresa desarrolladora de ChatGPT pagó una recompensa de 6,500 dólares por la información sobre la vulnerabilidad hallada en su sistema

ChatGPT, inteligencia artificial de OpenAIChatGPT, inteligencia artificial de OpenAI. Foto: Reuters | Archivo

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Hackers usan IA de Anthropic para vulnerar OpenAI. La falla fue solucionada rápidamente, pero ¿qué significa esto para el futuro de la ciberseguridad? Descubre más sobre este caso.

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