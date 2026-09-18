Ciencia y Tecnología

Cyberdesk: Rediseñar la Tecnología y Frenar el Consumo Acelerado de Dispositivos

Jóvenes mujeres desarrollan sus propios aparatos cuyo fin es tener una función particular y darle un valor personal a los objetos

El objetivo de los cyberdesk es el reúso de la tecnologíaEl objetivo de los cyberdesk es el reúso de la tecnología. Foto: Pixabay | Ilustrativa

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