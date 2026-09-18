Las empresas tecnológicas apuestan por dispositivos cada vez más delgados y minimalistas, pero hay una generación que está haciendo exactamente lo contrario: desarmar, reutilizar y volver a construir.

En redes sociales se han popularizado videos de jóvenes creando sus propios cyberdecks: dispositivos hechos a mano y diseñados para tareas específicas que, a diferencia de una laptop común, no buscan resolver muchas operaciones a la vez, sino, concentrarse en una función particular, poniendo una pausa al consumo tecnológico acelerado.

Ana Karen Ramírez, divulgadora de ciencia y tecnología, y fundadora de Epic Queen, señala las características de esta propuesta.

“Tiene que estar construido a la medida. Tú tienes que elegir cada pieza, desde la pantalla hasta el teclado y el estuche. Lo más increíble es que ni siquiera tienes que saber programar. No es una tendencia nueva, sino que se acaba de adoptar de nuevo, porque las mujeres están trayendo esta parte del mundo cyberpunk a la tecnología y en un mundo hiperconectado en el que solo estamos usando la tecnología es empezar a sentirnos menos atrapados dentro de ese hiperconsumismo".

Rosa, glitter, corazones, o cualquier objeto que represente a quien lo construye. Se trata de que cada persona pueda decidir cómo quiere que se vea y para qué quiere utilizarlo.

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Denis Gallardo, ingeniera eléctrica y electrónica, expresa: “No necesariamente tiene que cumplir como el rol que tiene una computadora, puedes tú diseñarla para lo que quieras y pues justo tiene eso bonito: que tú la haces desde cero".

Por su parte, Alondra Balancán, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la UNAM, afirma: “Nace de esta premisa de las mujeres ocupando espacio en el mundo de la tecnología y la ciencia".

Para Alondra y Denis, los cyberdecks también son una forma de compartir algo que ya las unía: su amistad y su gusto por la tecnología.

"Hice un cyberdeck para plantitas. Ahí nos dice la temperatura, el aire, la calidad, la humedad, lo personalicé con un dinosaurio, unos corazoncitos. Quería que se viera como bonito, que no solo fuera como un sensor que te dijera que le falta agua a tu plantita, sino hacerlo como más mío. La verdad es que no me tardé mucho, lo hice en dos días; usé cosas que ya tenía", comenta Denis.

Para ellas, hacerlo acompañadas cambia la experiencia, porque están creando comunidad mientras comparten tiempo, dudas y conocimientos.

“En un campo súper dominado por hombres, encontrar a una mujer con la que conectes, se siente estar en casa", dice Alondra.

Los cyberdecks no buscan reemplazar una computadora convencional. Su valor está en el proceso: construir, experimentar, aprender y convertir una idea en algo material. Una nueva forma de acercarse a la tecnología, rediseñarla y apropiarse de ella.

Con información de Joseline Vilchis

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