Salud

Sábila para el Cuidado del Cabello: Así puedes Evitar su Caída o Tratar la Caspa

Se recomienda una dieta balanceada y equilibrada en vitaminas, además del uso de aloe vera

Cuidado del cabelloUna mujer dona su cabello. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La sábila no solo previene la caída del cabello, también elimina la resequedad y el picor del cuero cabelludo. Descubre sus beneficios y cómo aplicarla en casa.

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