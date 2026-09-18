La sábila o aloe vera tiene múltiples beneficios para la salud, además de que se adapta a casi cualquier clima y requiere de mínima atención.

Esta planta prehispánica se puede utilizar para prevenir la caída del cabello, que se puede deber a múltiples factores. El adelgazamiento del pelo, la pérdida de su brillo y la comezón en el cuero cabelludo pueden ser los síntomas previos que no debes dejar pasar inadvertidos.

El cuidado del cabello no solo es un tema de imagen o estética, también nos habla de nuestro estado de salud e higiene personal. Para la medicina, la caída puede ser parcial (alopecia areata) o total (alopecia universal), de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM señala que la pulpa de la sábila se aplica de forma directa desde el cuero cabelludo hasta las puntas, dejándola hacer su magia por al menos 30 minutos y luego se enjuaga con agua. Adicionalmente, se recomienda una dieta balanceada y equilibrada en vitaminas.

También se puede usar para dar brillo, solo debes aplicar como mascarilla en cabello húmedo durante 10 minutos y luego se enjuagar. Se puede emplear de 1 a 2 veces por semana.

Pero no es el único beneficio del aloe vera, también quita la resequedad del cuero cabelludo, el picor y la caspa, que se presenta en forma de pequeñas escamas blancas que con frecuencia se ven dispersar sobre cabello y hombros. De igual manera, se aplica de forma directa.

En caso de que el problema persista, lo mejor es acudir con un especialista de la salud para que te dé un tratamiento focalizado en el problema.

Con información de N+