Un llamativo vestido negro, que la fallecida princesa Diana lució el día en que su entonces esposo admitió públicamente haber cometido adulterio, saldrá a subasta en la casa Sotheby’s.

Antes de la subasta, el llamado “vestido de la venganza” emprenderá una gira internacional, prueba de la perdurable fascinación mundial que sigue despertando Diana casi 30 años después de su muerte.

La prenda, que se exhibió al público este viernes en la sede de Sotheby’s en Londres, fue lucida por Diana el 29 de junio de 1994, día en que se emitió la entrevista en la que el entonces príncipe Carlos admitió haber sido infiel.

Durante su vida, Diana fue un icono de estilo y una de las mujeres más fotografiadas del mundo. Su aura de estrella no se ha desvanecido, como tampoco la fascinación por la dramática ruptura de su matrimonio con el actual rey Carlos III. Un nuevo libro de Charles Spencer, hermano de Diana, ha vuelto a acaparar los titulares y a reavivar la disputa pública entre los Spencer y la familia real en torno al trato que recibió la princesa.

El “vestido de la venganza” se exhibe en Londres hasta el 24 de septiembre y viajará a Hong Kong y Ginebra antes de su venta en Nueva York, prevista para el 9 de diciembre, con una estimación previa a la venta de hasta 300,000 dólares, lo equivalente a más de 5 millones de pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio actual.

Diana, consciente de que se produciría tal revelación, eligió llevar este vestido de seda de la diseñadora griega Christina Stambolian, ajustado al cuerpo y con los hombros al descubierto, para asistir a una gala en la Serpentine Gallery de Londres.

Morgane Halimi, directora global de bolsos y moda de Sotheby’s, señaló que Diana eligió este “atuendo hermoso y poderoso” como una forma de tomar el control de su propia historia.

“Ella siempre utilizó la moda como medio de expresión, pero esta vez fue una forma de comunicar su propia expresión personal”, afirmó Halimi y añadió que “lo que sentía aquel día era: estoy retomando el control de mi historia; aquí estoy y me defiendo a mí misma".

Las imágenes de Diana luciendo el vestido, combinado con un collar de zafiros, zapatos de salón negros y esmalte de uñas rojo intenso, dieron la vuelta al mundo. Al día siguiente, el tabloide The Sun proclamó en su portada: “La venganza es elegante”.

Al año siguiente, Diana concedió una entrevista en la que reconoció haber tenido una relación extramatrimonial y pronunció la célebre frase “éramos tres en este matrimonio”, en referencia a la amante de Carlos, Camilla Parker-Bowles, la actual reina Camilla.

Carlos y Diana se divorciaron en 1996, un año antes de que ella falleciera en un accidente automovilístico en París a los 36 años.

El vestido sale a subasta por primera vez desde 1997, año en que Diana lo vendió, junto con otras prendas, para recaudar fondos destinados a organizaciones benéficas contra el sida. Aunque su valor estimado antes de la venta oscila entre los 150, 000 y los 300, 000 dólares, a los expertos de Sotheby’s no les sorprendería que el precio final superara ampliamente esa cifra.

También, un suéter rojo con estampado de ovejas que Diana lució en un partido de polo en 1981 se vendió en 2023 por 1.1 millones de dólares; dicha cifra multiplicó con creces su estimación inicial y marcó un récord para un artículo perteneciente a la fallecida miembro de la realeza.

“Personalmente, considero que este vestido es el objeto más impactante vinculado a Diana... La procedencia relacionada con Diana siempre atrae a los coleccionistas", afirmó Halimi.

“Pero la historia de este vestido y el mensaje universal que transmite atraerán sin duda tanto a instituciones como a coleccionistas particulares que buscan piezas únicas e irrepetibles”, puntualizó.

Con información de N+ y AP.