Internacional

‘El Vestido de la Venganza’ de la Princesa Diana Saldrá de Gira y a Subasta

La prenda, que lució el día que el príncipe Carlos admitió haber sido infiel, se exhibe en Londres hasta el 24 de septiembre y luego viajará a dos países antes de su venta en Nueva York

El 'Vestido de la veganza' de la princesa DianaEl 'Vestido de la veganza' de la princesa Diana. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Diana usó la moda para contar su historia. Su 'Vestido de la Venganza' se exhibe antes de ser subastado. Conoce más sobre esta prenda.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+