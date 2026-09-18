Clima en Nuevo León: Probabilidad de Lluvia y Buena Calidad del Aire

Escasas lluvias se conformaron la noche anterior, se reportaron en Juárez y aunque la probabilidad era alta y los nublados eran densos, solo un poco se registró finalmente. Para esta tarde o noche vuelven las condiciones favorables para la presencia de lluvias. El porcentaje es del 39%, por lo que hay que estar atento.

Mientras tanto, esta mañana las temperaturas se encuentran entre 25˚C y 27˚C con cielo soleado y Buena calidad del aire, esperando que las máximas se desplacen hasta valores cercanos a 33˚C con probables lluvias por la tarde o noche.

La fuerte entrada de humedad desde el Golfo de México y un Canal de Baja Presión pueden interactuar para presentar condiciones propicias para la lluvia para esta tarde, disminuyendo el potencial para el sábado y domingo. Las temperaturas se pueden quedar en los 33˚C en los siguientes días. Un Frente Frío se puede acercar a la frontera norte para el lunes y, a partir del martes, llevar las temperaturas máximas al rededor de los 30˚C.