Pronóstico del tiempo

Más de 2 Árboles Se Caen al Día en la Ciudad de México: Esta Es la Razón

Entre enero del 2024 y junio del 2026 se registraron 1,915 caídas de árboles y ramas debido a la lluvia y el viento en la CDMX

Árbol caído en Balbuena¿Por qué se caen tantos árboles en CDMX? Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+