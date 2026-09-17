Pronóstico del tiempo

Conagua Revela Cómo Estará el Clima el Viernes en CDMX

El organismo advierte sobre condiciones generadas por un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad

Hombre se protege con paraguas de la intensa lluvia en agosto 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoHombre se protege con paraguas de la intensa lluvia en agosto 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+