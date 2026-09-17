Conagua Revela Cómo Estará el Clima el Viernes en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) tendrá el viernes un clima marcado por chubascos, es decir, lluvias intensas y de corta duración, que tienen un comienzo y un final bruscos, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Esas condiciones meteorológicas serán ocasionadas mañana por un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad, que afectarán todo el centro del país, incluido el Valle de México.

En su pronóstico regional para la Megalópolis, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que durante la mañana del viernes se prevé cielo medio nublado con presencia de bruma en la CDMX, así como ambiente fresco y frío en zonas altas.

Mientras que en la tarde se espera ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) y descargas eléctricas.

Adicionalmente, pronosticó una temperatura mínima de 12 a 14 grados y una máxima de 23 a 25 grados centígrados. Además de viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

En esta temporada de lluvias, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomendó a la ciudadanía tomar medidas de autocuidado, como identificar de forma oportuna las señales de inestabilidad en zonas de ladera.

“La aparición repentina de grietas en el terreno o en los muros de las viviendas, la inclinación inusual de postes y árboles, así como los escurrimientos de agua con sedimento o la presencia de ruidos extraños, son indicadores claros de que el suelo se está moviendo”, dijo.

En caso de detectar esos signos, pidió a los pobladores que se alejaran de inmediato de la zona de riesgo y que aplicaran el plan familiar de protección civil, así como las recomendaciones emitidas por las autoridades locales.

La CNPC además aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

SPB