Disparo Durante Intento de Asalto Provoca Tensión Afuera de Primaria en SLP

Un intento de asalto a una casa-habitación en el Centro Histórico de San Luis Potosí provocó momentos de tensión entre estudiantes y padres de familia que se encontraban en las inmediaciones de la escuela primaria Ignacia Aguilar.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:40 de la mañana en el cruce de las calles Lerdo de Tejada y Abasolo, cuando varios sujetos presuntamente intentaron ingresar a un domicilio por la parte de la azotea. De acuerdo con testigos, algunos de los involucrados portaban armas de fuego y se escuchó al menos un disparo.

En ese momento, madres y padres de familia se encontraban afuera del plantel en espera de que fueran abiertas las puertas para el ingreso de los alumnos. Ante la situación, los estudiantes y sus tutores corrieron hacia el interior de la escuela.

Una madre de familia relató que al observar una camioneta negra y escuchar la detonación, alertaron a los presentes para que ingresaran al plantel. En medio de la confusión, una mujer y su hija cayeron al suelo, mientras varios menores comenzaron a llorar y mostrar angustia.

La directora del plantel salió para recibir a los estudiantes y aplicar el protocolo correspondiente ante la situación de riesgo.

De acuerdo con otra madre de familia, el incidente ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana, cuando varios alumnos ya se encontraban formados en el exterior debido a que las puertas todavía no habían sido abiertas.

La situación generó preocupación entre los padres, por lo que algunos acudieron por sus hijos para llevarlos a casa. Otros estudiantes permanecieron en el plantel y continuaron con sus actividades escolares.

Tras el intento de robo, los presuntos responsables huyeron del lugar y, hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos.