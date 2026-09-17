Seguridad

Disparo Durante Intento de Asalto Provoca Tensión Afuera de Primaria en SLP

Padres de familia y estudiantes se encontraban afuera del plantel cuando escucharon una detonación y observaron movimiento de personas en una vivienda cercana

Intento de Asalto Ocurre Frente a Primaria Ignacia Aguilar en SLPIntento de Asalto Ocurre Frente a Primaria Ignacia Aguilar en SLP. Foto:N+

Destacado

Algunos tutores retiraron a sus hijos de la escuela, mientras otros menores permanecieron en el plantel y continuaron con sus clases tras la aplicación del protocolo correspondiente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+