Abandonan Gato Presuntamente Envenenado en Ciudad Madero, Tamaulipas

Un gato murió luego de ser presuntamente envenenado y abandonado en calles del Fraccionamiento Castores ubicado en Ciudad Madero.

Los hechos fueron registrados en un video sobre la calle Camino del Arenal, entre Castor Gris y Puerto Manzanillo, donde un sujeto fue captado trasladando al animal envuelto en una cobija.

De acuerdo con vecinos, el hombre portaba guantes y careta, por lo que presumen que podría tratarse de la misma persona que lo envenenó.

Habitantes del sector trasladaron al felino a una veterinaria, donde recibió una inyección para contrarrestar los efectos del veneno; sin embargo, pese a los esfuerzos el animal no logró sobrevivir

Por otra parte, alrededor de 25 animales, entre perros, gatos y mapaches, han sido envenenados en la colonia Colinas del Sol de Tampico, situación que preocupa a los colonos porque tiene más de un mes que inició esta matanza y no para.

Desconocen si los encargados de ultimar a estos animalitos son de la misma colonia o de alguna otra, pero están seguros de que utilizan veneno para ratas en medio de salchichas.

Los vecinos de Colinas del Sol decidieron colocar lonas para advertir a quienes llevan a cabo este delito que matar animales se paga con cárcel. Sin embargo, las autoridades locales no han acudido a ningún llamado que han denunciado.