Seguridad

Abandonan Gato Presuntamente Envenenado en Ciudad Madero, Tamaulipas

Habitantes del sector trasladaron al felino a una veterinaria, donde recibió una inyección para contrarrestar los efectos del veneno; sin embargo, el animal no sobrevivió

Abandonan Gato Presuntamente Envenenado en Ciudad MaderoGato Presuntamente Envenenado. Foto: N+

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En Ciudad Madero, un gato fue envenenado y abandonado. Vecinos intentaron salvarlo, pero no sobrevivió.

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