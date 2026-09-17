Seguridad

Privan de la Libertad a Hombre en Plaza Comercial de Culiacán, Sinaloa

Militares y policías investigan el caso y realizan operativo en el sector Tres Ríos

Privan de la Libertad a Hombre en Plaza Comercial de Culiacán; Trasciende que es JoyeroPrivan de la Libertad a Hombre en Plaza Comercial de Culiacán. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+