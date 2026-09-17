Privan de la Libertad a Hombre en Plaza Comercial de Culiacán, Sinaloa

Una persona que se encontraba en una plaza comercial del sector Tres Ríos de Culiacán, fue privada ilegalmente de su libertad por sujetos desconocidos, durante la mañana de este jueves 17 de septiembre.

El hecho de inseguridad ocurrió alrededor de las 10:00 horas de la mañana en la plaza de nombre Real Culiacán, la cual se ubica sobre el bulevar Diego Valadez entre Enrique Sánchez Alonso y Teófilo Noris.

Militares y policías de investigación acudieron el sitio para realizar las averiguaciones correspondientes dónde hasta este momento se desconoce cómo fue ocurrieron los hechos.

Cabe señalar que, la víctima de la privación ilegal de la libertad no ha sido identificada oficialmente; solo trascendió que se trata de una persona del sexo masculino.