Seguridad

Investigan la Localización de 59 Millones de Huachicol de San José Iturbide, Guanajuato

Durante el operativo, las autoridades localizaron 10 tanques de almacenamiento y tres unidades de carga

Elementos de varias corporaciones de Seguridad llegaron al lugar.Foto: FSPE

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