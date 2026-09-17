Investigan la Localización de 59 Millones de Huachicol de San José Iturbide, Guanajuato

Elementos de Seguridad de Guanajuato, en coordinación con personal de varias corporaciones de los tres niveles de Gobierno, lograron el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en un inmueble de San José Iturbide.

Lo anterior lo dio a conocer Juan Mauro González, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, quien destacó que este operativo fue resultado de trabajos de investigación y se realizó mediante una orden de cateo autorizada por un juez federal.

Los elementos de seguridad desplegaron un operativo en la zona con la finalidad de resguardar el área, donde también localizaron 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, diversos contenedores y documentación relacionada con la investigación.

En su mensaje, el funcionario estatal destaca que este tipo de investigaciones también pueden impactar posibles fuentes de financiamiento de estructuras delictivas, aunque aclaró que el aseguramiento forma parte de una investigación que continúa en curso.

Tras el operativo, las autoridades informaron que no hubo detenidos, afirmando que esta investigación deberá continuar ante las autoridades ministeriales y, en su caso, judiciales, que serán las encargadas continuar con el proceso de investigación correspondiente.