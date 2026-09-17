Madre de Joven Asesinada en EUA Pide Ayuda para Repatriar sus Restos a Veracruz

Yesli Janeth Vázquez Cruz de 26 años, fue asesinada en Ohio, Estados Unidos presuntamente por su pareja sentimental. Su familia se enteró a inicios del mes de septiembre que había desaparecido tras faltar al trabajo, posteriormente, les confirmaron su asesinato.

“Un día viernes 4 de septiembre empezaron a la búsqueda de mi hija porque no llegó a trabajar como dos días, eran como las dos de la mañana para el sábado y ya tenía yo varias llamadas de diferentes lugares que mi hija la habían encontrado sin vida” Así lo narra Romelia Cruz, madre de Yesli Janeth.

Yesli platicó con su mamá y dio a conocer que ya tenía problemas en su relación sentimental. La joven era originaria de Chiapas, pero radicó 13 años en Tlilapan antes de irse al norte del país donde conoció a su pareja.

“Hace como un año mi hija se iba a separar del señor porque ya no estaba bien su relación, el sospechoso del crimen quería huir hacia México"

Romelia Cruz pide apoyo económico para repatriar los restos, el costo es mayor a los 300 mil pesos.

“Esta muy caro el traslado lo agradezco de corazón a las personas que me pudieran apoyar son aproximadamente 350,000 pesos”

Los rezos se hacen cada 3 días, y esperan pronto traerla de vuelta para darle cristiana sepultura en Tlilapan.