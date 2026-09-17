Homicidios

Madre de Joven Asesinada en EUA Pide Ayuda para Repatriar sus Restos a Veracruz

Yesli Janeth fue encontrada sin vida tras ser reportada desaparecida en Ohio. Esperan darle sepultura en Tlilapan

Mujer asesinada en OhioPiden apoyo para poder traer a Veracruz los restos de Yesli. Foto: Romelia Cruz

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Jesli Janeth fue encontrada sin vida en Ohio. Su madre pide ayuda para repatriar sus restos a Veracruz. El sospechoso, su pareja, está prófugo.

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