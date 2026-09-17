Homicidios

Localizan Cuerpo Embolsado Frente a Libramiento Sur en Tijuana, BC

De manera preliminar se indicó que el cuerpo presentaba posibles huellas de violencia

Localizan Cuerpo Embolado Frente a Libramiento Sur en Tijuana, BCLocalizan Cuerpo Embolado Frente a Libramiento Sur en Tijuana, BC | Foto: N+

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