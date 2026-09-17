Localizan Cuerpo Embolsado Frente a Libramiento Sur en Tijuana, BC

Una persona fue localizada sin vida dentro de una bolsa frente al Libramiento Sur, en Tijuana, Baja California, donde se desplegó un operativo tras el reporte del hallazgo.

De manera preliminar, se indicó que el cuerpo presentaba posibles huellas de violencia, por lo que el área fue resguardada por elementos de la Policía Municipal mientras se realizaban las primeras diligencias.

Personal de Servicios Médicos Forenses también acudió al lugar para realizar el procesamiento correspondiente y efectuar el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre la identidad de la persona ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Información Pamela Mercado

APG