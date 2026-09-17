Hallan a Hombre Sin Vida Dentro de su Vivienda en Ciudad Juárez

La noche del pasado miércoles, un hombre fue localizado sin vida al interior de una vivienda ubicada en la calle Ignacio Manuel Altamirano, en la colonia Mariano Escobedo de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el reporte recibido al número de emergencias 911, familiares señalaron que desde el día anterior no tenían contacto con la víctima, por lo que acudieron a su domicilio y lo encontraron sin signos vitales en una de las habitaciones.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes confirmaron el hallazgo del cuerpo y señalaron que la víctima se encontraba en el suelo, boca abajo, con un aparente golpe en la cabeza y algo alrededor del cuello.

Posteriormente, acudió personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar con el levantamiento de evidencias e integrar la carpeta de investigación, con el objetivo de determinar qué fue lo que ocurrió.

Más tarde, una unidad del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte.

En el lugar no se proporcionó mayor información sobre la identidad de la víctima ni sobre el o los posibles responsables. Se espera que, una vez concluidas las indagatorias, las autoridades proporcionen más detalles sobre el caso.