Homicidios

Hallan a Hombre Sin Vida Dentro de su Vivienda en Ciudad Juárez

Familiares acudieron al domicilio luego de un día sin tener contacto con la víctima y la encontraron sin signos vitales

Hombre fue localizado sin vida en su viviendaHombre fue localizado sin vida en su vivienda . Foto: N+

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Un hombre fue encontrado sin vida en su casa. Familiares preocupados lo encontraron tras un día sin contacto

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