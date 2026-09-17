Muere Mujer Motociclista y Tres Quedan Heridos Tras Accidente en Juventino Rosas

La noche del miércoles,se registró un accidente en la carretera Juventino Rosas-Guanajuato; las víctimas pertenecen a un grupo de motociclistas.

De acuerdo con testigos, los integrantes del grupo de ‘Rorros Celaya’ regresaban de una ruta por las fiestas patrias cuando sucedió el accidente.

Fue a la altura de la comunidad de Laguna Seca donde aparentemente uno de los motociclistas derrapó, causando que otros también cayeran.

Personas que pasaban por el lugar, llamaron al número de emergencias 911 pidiendo el apoyo de elementos de seguridad y rescate para que revisaran a los lesionados.

Al lugar llegaron paramédicos que brindaron atención médica a varias personas que se encontraban heridas en la cinta asfáltica.

Tres víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales de la región, mientras que una mujer ya no presentaba signos vitales, confirmando su muerte.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Atacan a Elementos de Fuerza Civil; Presuntos Agresores Huyen en General Bravo

La noticia fue informada a agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes arribaron para comenzar con las investigaciones pertinentes.

Personal del Servicio Médico Forense fue el encargado de realizar el levantamiento del cuerpo de la motociclista para trasladarlo a un anfiteatro a practicarle la necropsia de ley.