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Muere Mujer Motociclista y Tres Quedan Heridos Tras Accidente en Juventino Rosas

Una integrante de un grupo de motociclistas de Celaya, falleció tras derrapar en su moto

Una integrantes de un grupo de motociclistas de Celaya, falleció tras derrapar en su moto.Una integrantes de un grupo de motociclistas de Celaya, falleció tras derrapar en su moto. Foto: N+

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Los hechos se registraron en la carretera a Guanajuato, Capital a la altura de la comunidad de Laguna Seca.

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