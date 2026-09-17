Accidentes

Hombre de 32 Años Muere Ahogado en Presa de La Cañada del Lobo en SLP

Familiares alertaron a las autoridades luego de que el hombre ingresara al embalse y no volviera a salir

Localizan Sin Vida a Hombre tras Ingresar a Presa en SLPLocalizan Sin Vida a Hombre tras Ingresar a Presa en SLP. Foto: N+

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Protección Civil y Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda hasta localizarlo sin signos vitales.

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