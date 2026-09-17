Hombre de 32 Años Muere Ahogado en Presa de La Cañada del Lobo en SLP

Un hombre de 32 años murió ahogado en la presa de La Cañada del Lobo, ubicada al sur de la capital potosina, luego de ingresar al embalse y no volver a salir.

El hecho fue reportado a las autoridades por familiares de la víctima, quienes solicitaron apoyo al percatarse de que el hombre había ingresado al cuerpo de agua y no había regresado a la superficie.

Tras recibir el reporte, personal operativo de la Dirección de Protección Civil y elementos de la Policía Municipal se trasladaron hasta la presa para iniciar las labores de búsqueda.

Las corporaciones implementaron un operativo para localizar al hombre dentro del embalse. Después de las maniobras de búsqueda, lograron ubicarlo, sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

El personal que participó en el operativo confirmó el fallecimiento del hombre en el lugar y se realizaron las acciones correspondientes tras su localización.

El cuerpo fue recuperado del interior de la presa luego de las labores efectuadas por los cuerpos de emergencia.