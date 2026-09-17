Muere Persona Atropellada por Metrobús en el Boulevard 5 de Mayo de Puebla

Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por una unidad de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) de Puebla, esto cuando circulaba sobre el Boulevard 5 de Mayo de la capital poblana.

El incidente ocurrió a la altura de la calle 2 Norte cerca de la cadena de zapaterías en el barrio de San Antonio. Cuerpos de emergencias fueron alertados sobre el hecho por lo que se movilizaron al punto.

Paramédicos y elementos de Protección Civil realizaron labores de extracción derivado a que la víctima se encontraba bajo la unidad de la Línea 3 de la RUTA, sin embargo, a pesar de su esfuerzos, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Aunque aún no han dado detalles sobre su identidad, se sabe que se trató de un hombre de aproximadamente 30 años quien probablemente era un trabajador de la construcción.

De manera preliminar se sabe que el masculino intentó ganarle el paso a la unidad del metrobús, sin embargo, no lo logró y terminó siendo impactado. De acuerdo con las primeras investigaciones, un golpe contundente en la cabeza pudo ocasionar el deceso.

Acordonan área en donde falleció una persona atropellada en Puebla. Foto: N+

Autoridades viles de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) procedieron con el acordonamiento de la escena mientras proceden las diligencias correspondientes. En espera de agentes del Servicio Médico Forense (Semefo), colocaron una sábana azul para evitar la exposición del cuerpo.

El tráfico sobre el Boulevard 5 de Mayo se reporta lento derivado a que agentes de Proximidad Vial realizaron el cierre parcial de la vialidad, en tanto al servicio de la Línea 3 de la RUTA, se encuentra suspendido en esa zona.

Al respecto, la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) compartió en redes sociales que representantes jurídicos de la empresa concesionaria se encuentran a cargo de las gestiones legales correspondientes al conductor.

Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y considerar posibles retrasos en sus tiempos de traslados si circularán sobre la vialidad.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dará inicio a una carpeta de investigación para esclarecer el caso y deslindar o fincar responsabilidades, cabe destacar que el carril no está habilitado para un cruce peatonal por lo que cruzar por esa área pone en riesgo la vida de los transeúntes.

Con información de N+

MCS