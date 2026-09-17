Accidentes

Muere Persona Atropellada por Metrobús en el Boulevard 5 de Mayo de Puebla

El cuerpo terminó debajo de la unidad de RUTA que transitaba sobre su carril a la altura de la calle 2 Norte de la capital poblana

Persona atropellada por RUTA en Puebla.Accidente en Boulevard 5 de mayo deja un muerto. Foto: N+

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Una persona pierde la vida al ser atropellada por una unidad RUTA en el Boulevard 5 de Mayo, cuerpos de emergencia laboran en el lugar.

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