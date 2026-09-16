Un elemento de Seguridad de Barrio perdió la vida tras ser arrollado por una pipa en San Lorenzo Teotipilco, en el municipio de Tehuacán, Puebla. La víctima viajaba a bordo de una motocicleta cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios recabados en el lugar, el motociclista se impactó contra la parte trasera de una unidad del transporte público de Cuayuca.

El hombre salió proyectado hacia el pavimento. En ese momento, una pipa de agua que circulaba por la zona le pasó por encima.

El hecho ocurrió sobre la carretera federal Tehuacán-Puebla, a la altura de San Lorenzo Teotipilco, en las inmediaciones del arco y cerca de una gasolinera, antes de llegar al puente de la calle Benito Juárez.

Elementos de seguridad acordonaron la zona y resguardaron las unidades involucradas, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizó el levantamiento del cadáver y los peritajes correspondientes para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR