Accidentes

Muere Oficial de Policía Aplastado por una Pipa cuando Circulaba en Motocicleta

El elemento de seguridad chocó contra una unidad de transporte público, y posteriormente atropellado por el vehículo pesado

Trasciende que la víctima pertenecía al grupo Dragones.Trasciende que la víctima pertenecía al grupo Dragones. Foto: Contrapeso Tehuacán

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Oficial de policía pierde la vida en San Lorenzo Teotipilco tras ser atropellado por una pipa. Las autoridades investigan el accidente.

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