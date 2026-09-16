Choque Frontal de Van de Transporte Colectivo Provoca Cierre en Carretera de Puebla

Una unidad de carga tipo vagoneta se impactó de frente con otro vehículo en la carretera Puebla-Huajuapan de León, provocando afectaciones a la circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las dos unidades involucradas habría invadido el carril contrario a la altura del kilómetro 77+200, provocando la colisión y el cierre de la carretera.

#TomePrecauciones en #Puebla continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 077+200 de la carretera Puebla-Huajuapan De Leon. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/2n7u9cROxk — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 16, 2026

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras (GN), para auxiliar a las personas afectadas y abanderar las maniobras del retiro de unidades siniestradas.

Las autoridades no han informado sobre el saldo final del accidente; sin embargo, la vialidad permanece con cierre parcial, por lo que se recomienda tomar vías alternas o disminuir la velocidad antes de llegar al punto.

Con información de N+

JAPR