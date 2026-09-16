Accidentes

Choque Frontal de Van de Transporte Colectivo Provoca Cierre en Carretera de Puebla

Un fuerte accidente obligó al cierre parcial de la carretera Puebla-Huajuapan de León. Guardia Nacional abandera la zona

La unidad de transporte colectivo terminó con severos daños en el frente.La unidad de transporte colectivo terminó con severos daños en el frente. Foto: GN

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Accidente en carretera Puebla-Huajuapan: choque frontal de van provoca cierre parcial. Evita la zona y busca rutas alternas.

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