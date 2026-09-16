Choque Frontal de Van de Transporte Colectivo Provoca Cierre en Carretera de Puebla

Una unidad de carga tipo vagoneta se impactó de frente con otro vehículo en la carretera Puebla-Huajuapan de León, provocando afectaciones a la circulación.
De acuerdo con los primeros reportes, una de las dos unidades involucradas habría invadido el carril contrario a la altura del kilómetro 77+200, provocando la colisión y el cierre de la carretera.
Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras (GN), para auxiliar a las personas afectadas y abanderar las maniobras del retiro de unidades siniestradas.
Las autoridades no han informado sobre el saldo final del accidente; sin embargo, la vialidad permanece con cierre parcial, por lo que se recomienda tomar vías alternas o disminuir la velocidad antes de llegar al punto.
Con información de N+
JAPR