Accidentes

Un Muerto y Un Lesionado Deja Choque de Motos en Papantla, Veracruz

En percance vial deja una persona sin vida y otra más herida en la zona norte de la entidad veracruzana. Autoridades y cuerpos de emergencias arribaron al sitio

Un Muerto y Un Lesionado Deja Choque de Motos en Papantla, VeracruzUno de los motociclistas perdió la vida en el lugar del accidente. Foto: Archivo N+

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Choque de motos en Papantla deja un muerto y un herido. Autoridades investigan el accidente en la carretera Chote-María de la Torre.

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