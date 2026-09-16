Un Muerto y Un Lesionado Deja Choque de Motos en Papantla, Veracruz

Un choque entre motociclistas dejó como saldo un muerto y un lesionado. Los hechos se registraron sobre la carretera Chote-María de la Torre, a la altura de la comunidad de San Andrés, en el municipio de Papantla, en la zona norte de la entidad veracruzana.

El percance se registró cuando dos motociclistas se impactaron entre sí, provocando que uno de los conductores perdiera la vida casi de manera instantánea en el lugar del percance y que otro resultara lesionado.

La víctima mortal fue identificada con las iniciales J. V., mejor conocido como “el Chino”, de 54 años y quien, según lo informado, se dedicaba a la venta de pan. De acuerdo con datos obtenidos, el conductor que resultó lesionado viajaba con una persona, quien se retiró del lugar antes de que llegaran los elementos de seguridad y los cuerpos de emergencia.

La zona donde se registró el percance fue acordonada por las autoridades, por lo que la circulación de la vía se vio comprometida durante varios minutos mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) llevaba a cabo las diligencias correspondientes.