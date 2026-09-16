Accidentes

Choque de Policías Ministeriales Deja Dos Heridos en Carretera a Laredo

El accidente provocó el cierre parcial de la circulación en el municipio de Escobedo

Retiran autos involucrados en choque en carretera a LaredoLas dos unidades involucradas en el choque fueron retiradas minutos más tarde. Foto: N+

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