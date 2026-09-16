Choque de Policías Ministeriales Deja Dos Heridos en Carretera a Laredo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) perdieron el control de su vehículo, brincaron el camellón y protagonizaron en un choque que dejó como saldo dos detectives lesionados y un automovilista herido en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El accidente vial se registró durante la mañana en la carretera a Laredo, a unos 300 metros de distancia de la carretera Monclova. Presuntamente, los agentes de investigación brincaron el camellón, chocaron contra otro auto y terminaron impactándose contra un poste de energía eléctrica.

Tras reportarse el incidente, elementos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para atender a las personas que resultaron heridas en el hecho vial. De acuerdo con lo informado, fueron dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y el conductor del otro vehículo quienes resultaron lesionados tras el accidente en el municipio de Escobedo.

La lateral con dirección hacia el municipio de Apodaca, Nuevo León, fue cerrada a la circulación mientras retiraban los vehículos participantes en el choque. El área fue abanderada por elementos de Fuerza Civil, quienes fueron los primeros respondientes, ya que el accidente ocurrió frente al cuartel número uno de la Policía Estatal en la carretera a Laredo.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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