Mujer Pierde la Vida y su Hija Queda Herida en Choque en Monterrey

Una mujer sin vida y una menor herida es el saldo que dejó un accidente registrado en calles de la colonia San Bernabé, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El incidente generó la movilización de cuerpos de emergencia hasta el sitio donde se encontraban las víctimas.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer ya se despedía de su familia y estaba abordando su vehículo junto a su hija de 7 años de edad para retirarse cuando fueron impactadas por la conductora de una camioneta que aparentemente perdió el control del volante.

Elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio tras recibir el reporte del accidente en la calle Farolillo, en su cruce con las calles Ero y Rafia, en la colonia San Bernabé.

La madre de familia, quien fue identificada como Viviana Marlene Castillo Muñiz de 33 años de edad, quedó atrapada dentro de su auto, donde posteriormente los paramédicos confirmaron que perdió la vida. Su hija, Valentina, de 7 años de edad, resultó con lesiones y fue atendida por los cuerpos de emergencia.

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En el lugar del accidente fue retenida para su investigación la conductora de la camioneta, identificada como Stefanie. La zona fue acordonada mientras las autoridades llevaban a cabo las diligencias correspondientes y daban inicio a la investigación del caso.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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