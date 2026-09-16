Accidentes

Mujer Pierde la Vida y su Hija Queda Herida en Choque en Monterrey

La madre y la menor fueron impactadas por la conductora de una camioneta, quien fue retenida para su investigación

Choque en colonia San Bernabé en MonterreyLa zona del accidente fue acordonada para su investigación. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+