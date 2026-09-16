Emergencia en Acapulco por Incendio en el Mercado Central

Cuerpos de emergencia atendieron el fuerte incendio que se registró la madrugada de este miércoles en el Mercado Central de Acapulco, ubicado en la Avenida Constituyentes, colonia Progreso, en Guerrero.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero pidió extremar precauciones en la zona del incendio, donde laboran elementos del cuerpo de Bomberos, del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional para controlar y sofocar el fuego.

El incendio consumió al menos 95 locales de las naves de ropa, calzado y otros productos, informó de forma preliminar la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno de Guerrero, en un comunicado.

El Gobierno de Guerrero detalló que a las 05:42 horas de hoy, el número de emergencias 911 recibió el reporte por el incendio en el Mercado Central de Acapulco y que personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil atendió de manera oportuna la emergencia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Incendio Consume 90 Locales de Mercado Central de Acapulco

Alrededor de las 08:00 horas, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que los cuerpos de emergencia seguían trabajando para controlar el fuego, con un avance hasta ese momento del 40% en la sofocación del incendio, originado en la nave de los locales de ropa, a un costado de la de flores.

“Les pido evitar la zona y permitir el paso de los cuerpos de emergencia”, solicitó la gobernadora a la población.

La enorme columna de humo que se generó por el incendio se vio desde varios puntos del puerto de Acapulco. Hasta ahora no se sabe si hay víctimas por el siniestro en el Mercado Central.

Columna de humo por el incendio en el Mercado Central de Acapulco. Foto: Cuartoscuro

Acapulco es uno de los destinos turísticos más visitados durante las Fiestas Patrias. La noche del Grito de Independencia hubo pirotecnia, show de drones y música, luego de la ceremonia encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado.

Pese a la emergencia, el Desfile Militar del 16 de septiembre se desarrolló sin contratiempos en Acapulco.