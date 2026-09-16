Accidentes

Emergencia en Acapulco por Incendio en el Mercado Central

Al menos 95 locales fueron consumidos por el fuego en varias naves

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Incendio Consume Mercado Central de Acapulco, Guerrero

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Incendio en el Mercado Central de Acapulco: bomberos trabajan para controlar el fuego. La columna de humo es visible desde varios puntos.

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