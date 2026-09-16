Reporte de Tránsito, Accidentes y Afectaciones Viales en la México-Querétaro

Con el fin de evitar contratiempos en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad, una de las más importantes que conectan con la capital del país.

En las primeras horas de este miércoles, en pleno Día de la Independencia, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional no reportaron incidentes, accidentes o problemas viales a lo largo de esta autopista.

Más tarde, alrededor de las 09:00 horas, Capufe advirtió sobre reducción de carriles del km 148 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

La autopista México-Querétaro es una vía donde son recurrentes los accidentes viales, y lo demuestra el reporte de 2024 sobre colisiones, donde se registraron 192 choques.

Cabe señalar que la cantidad de autos que circulan por esta autopista es de los aforos más grandes del país, con un tránsito diario promedio anual de 83 mil 801 vehículos.

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Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM