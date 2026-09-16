Accidentes

Reporte de Tránsito, Accidentes y Afectaciones Viales en la México-Querétaro

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) mantienen la vigilancia en esta importante vía de acceso a la Ciudad de México

Efectivos de la Guardia Nacional vigilan una protesta en el km 97 de la México-QuerétaroEfectivos de la Guardia Nacional vigilan una protesta en el km 97 de la México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras
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