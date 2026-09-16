Lluvia Provoca Suspensión de Desfiles Patrios en el Sur de Veracruz

En el sur de la entidad como en muchos otros puntos de la República Mexicana se tienen programadas actividades con motivo de las fiestas patrias, derivado de las condiciones climatológicas en dos municipios de Veracruz se tomaron acciones por parte de los organizadores para cancelar los eventos.

Fue en los municipios Minatitlán y Cosolecaque autoridades municipales informaron a través de sus redes sociales que por las inclemencias del tiempo, determinando suspender el Desfile Cívico Militar.

Con ello se pretende salvaguardar la integridad de cada uno de los participantes. Desde la madrugada se ha registrado una fuerte lluvia en ambas ciudades

Como medida preventiva las autoridades solicitaron a la población mantenerse atentos a los medios oficiales derivado de las condiciones y a los pronósticos del clima para las próximas horas.