Sociedad

Lluvia Provoca Suspensión de Desfiles Patrios en el Sur de Veracruz

Las precipitaciones registradas durante las primeras horas del día llevaron a modificar la agenda prevista para esta jornada

Lluvias intensas obligan a cancelar desfiles cívicos militares en Minatitlán y Cosolecaque, Veracruz.Lluvias intensas obligan a cancelar desfiles cívicos militares en Minatitlán y Cosolecaque, Veracruz. Foto: Ceec Protección Civil

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Desfiles cívicos militares en Veracruz cancelados por fuertes lluvias. Minatitlán y Cosolecaque toman medidas preventivas.

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