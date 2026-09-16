Clima en Nuevo León: Primer Frente Frío de la Temporada Podría Provocar Lluvias
Incrementa la probabilidad de precipitaciones en el Área Metropolitana de Monterrey para los próximos días
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Monterrey y su área metropolitana amanecieron con temperaturas al rededor de 25˚C, con cielo nublado y con 3 estaciones marcando Aceptable calidad del aire, y 12 en Buena a las 08:00 de la mañana. Para el resto del día se esperan condiciones de cielo medio nublado y temperatura máxima de 34˚C a 35C y pocas probabilidades de lluvia.
Un frente frío al norte de Texas activa las probabilidades de lluvia para Sonora y Chihuahua y un canal de baja presión sobre la costa del Golfo de México y la cercanía de la masa de aire frío pueden provocar algunas lluvias para mañana jueves 17 y el viernes 18 de septiembre, aunque las probabilidades se han reducido al 25%, siguen presentes.
Las temperaturas máximas se mantendrán para los siguientes días por arriba de los 33˚C. Las condiciones del tiempo pueden cambiar a partir del lunes con la llegada del primer frente frío de la temporada.
Este frente frío tocará brevemente al noreste del territorio nacional, activando lluvias para Nuevo León y reduciendo el rango de las temperaturas máximas al rededor de los 30˚C a lo largo de la siguiente semana. Las probabilidades de lluvia se extenderán de lunes a viernes.
Las lluvias de la siguiente semana se pueden fortalecer por un sistema de baja presión que entrará por la Florida y recorrería el norte del Golfo de México, acentuando las lluvias para el noreste hacia el jueves y viernes de la siguiente semana.
La zona de inestabilidad en el Atlántico se mantiene con un 30% de potencial, sin mayor riesgo aparente, ya que se encuentra muy lejos de tierra. En el Pacífico una zona de inestabilidad con 50% de potencial ciclónico se mantiene bajo monitoreo. Se mueve paralelo a la costa de Guerrero y Michoacán.
Con información de Mauro Morales | N+
SHH