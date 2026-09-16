El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañados de descargas eléctricas y rachas fuertes de viento en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

A su vez, una zona de baja presión con potencial ciclónico ingresará a Sonora, debilitándose paulatinamente, sin embargo, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en dicha entidad.

Por otro lado, habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañados de descargas eléctricas en el occidente y sur del territorio nacional.

Simultáneamente, se prevé una disminución en la probabilidad de lluvias sobre estados del norte y centro de la República Mexicana.

Por su parte, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán; asimismo, se prevé un refrescamiento de las temperaturas sobre el norte, oriente y centro de la República Mexicana.

Este fenómeno dará fin a la onda de calor en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; además, se pronostica viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Finalmente, se mantendrá el ambiente de muy caluroso a caluroso en el norte de México; prevalecerá la onda de calor en Durango (oeste) y Sinaloa (centro y sur).

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Este miércoles, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte, centro y este), Chihuahua (noroeste, oeste y suroeste), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte, centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este), Tabasco (oeste y sur) y Yucatán (centro y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (oeste y suroeste), Colima, Michoacán (norte), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Campeche (norte y suroeste) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nayarit, Guerrero, Estado de México y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Mientras que las temperaturas máximas llegarán a los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sinaloa, Durango (noroeste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Coahuila (norte), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (suroeste).

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana habrá cielo medio nublado con bruma y ambiente fresco en la región, siendo frío en zonas altas del Valle de México.

Durante la tarde, ambiente cálido, incremento de la nubosidad con probabilidad de intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México; dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas.

En la Ciudad de México la temperatura máxima será de 25 a 27 °C y la mínima será de 12 a 14 °C. Para la ciudad de Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura máxima de 22 a 24 °C y una temperatura mínima de 8 a 12 °C.

Con información de N+

ICM