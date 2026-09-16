Pronóstico del tiempo

Refrescarán las Temperaturas en el Norte, Oriente y Centro de la República Mexicana

Mientras que prevalecerá el ambiente caluroso en el norte de México y la onda de calor en Durango y Sinaloa

Habitantes de Los Cabos, BCS, son rescatados en lanchaHabitantes son rescatados durante las inundaciones en Los Cabos, Baja California Sur. Foto: Facebook | Alberto Rentería Santana

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