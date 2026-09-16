Dólar

Peso Mexicano Tiene 'Tregua' con el Dólar por Día de la Independencia

Por ser día de asueto oficial, las instituciones bancarias no trabajan y tampoco se publica el tipo de cambio en el DOF

Un billete de un dólar estadounidenseLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: N+
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