Peso Mexicano Tiene 'Tregua' con el Dólar por Día de la Independencia

El precio del dólar este miércoles en México es de 17.11 pesos por unidad en promedio.

La jornada previa, el peso mexicano volvió a debilitarse en el tipo de cambio frente a la divisa extranjera.

El peso mexicano cayó a niveles no vistos desde inicios de agosto, presionado por un fortalecimiento global del dólar.

Además, la moneda nacional tuvo pérdidas ante las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos eleve las tasas de interés el miércoles.

Se espera que este día de descanso no haya grandes movimientos para la divisa mexicana.

La moneda local cotizaba en 17.1440 unidades en la recta final de los negocios, con una depreciación marginal de 0.06% a medida que los precios del crudo subieron más de 3 dólares, reavivando preocupaciones sobre la inflación mundial. Al final quedó en 17.1517.

Sin embargo, durante el día, el peso llegó a debilitarse hasta 17.1950 por dólar, un nivel no visto desde el 7 de agosto.

Este 16 de septiembre, por ser día feriado en nuestro país, el Banxico no publicó el tipo de cambio FIX en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Pero el tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 17.1277 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico está de la siguiente manera:

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM