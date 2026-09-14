El Dólar Ronda los 17 Pesos Mexicanos Tras una Leve Recuperación

El dólar estadounidense avanzó ligeramente frente al peso mexicano y este lunes volvió a ubicarse alrededor de los 17 pesos por unidad.

En el mercado internacional, el dólar cotizó en 17.02 pesos durante la madrugada, frente a los 16.99 pesos con los que cerró el domingo. Durante la mañana, el dólar se ubicó en 17.08 pesos.

El pasado 4 de septiembre, el dólar registró su mayor caída frente al peso en lo que va del mes, al cotizar en 16.8722 pesos. Desde entonces, se mantuvo entre los 16.8 y 16.9 pesos hasta el 13 de septiembre, cuando volvió a superar la barrera de los 17 pesos.

El tipo de cambio se ha mantenido debajo del piso de las 17 unidades desde el 19 de agosto, con un repunte temporal del 28 al 30 de agosto.

La cotización varía a lo largo de la jornada, pues los mercados reaccionan a diversos sucesos en la geopolítica mundial, como el conflicto en Medio Oriente.

Tipo de cambio del dólar del 14 de septiembre de 2026 en México:

El tipo de cambio varía a lo largo de la jornada. Foto: N+.

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación , determinado por Banxico los días hábiles , es de 16.9707 pesos por dólar para este lunes.

En tanto, el tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 14 de septiembre en 16.9722 pesos por cada divisa verde .

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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ASJ