Dólar

El Dólar Ronda los 17 Pesos Mexicanos Tras una Leve Recuperación

Los mercados reaccionan a diversos sucesos en la geopolítica mundial y el tipo de cambio varía a lo largo de la jornada

DólarEl precio de compra y venta del dólar está en constante cambio. Foto: Reuters.

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