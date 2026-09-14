Activan Alerta Roja por Fuertes Lluvias en Alcaldía Cuajimalpa
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México recomendó tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México recomendó tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas
Autoridades de la Ciudad de México activaron la Alerta Roja por la persistencia de fuertes lluvias en la alcaldía Cuajimalpa, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.
En un breve comunicado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que las intensas precipitaciones seguirán en lo que resta de la noche de este domingo.
De acuerdo con el aviso emitido a las 21:45 horas, se prevén lluvias de entre 50 y 70 milímetros en Cuajimalpa, con posibilidad de encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como deslaves en laderas y caída de ramas, árboles y lonas.
Ante estas condiciones, se recomendó a quienes habitan en zonas de riesgo de inundación guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos eléctricos y atender las indicaciones de Protección Civil. También pidieron evitar cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o el caudal sea fuerte.
Asimismo, la autoridad dijo que se mantiene la Alerta Naranja para las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros.
En tanto, permanece la Alerta Amarilla en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.
Las autoridades igual recomendaron mantener las coladeras libres de basura u objetos que puedan obstruirlas y evitar verter grasas en el drenaje.
También pidieron evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados y conducir con precaución, debido a que pueden encontrarse árboles u objetos derribados o arrastrados por el agua.
Además, llamaron a alejarse de muros, árboles, cables de luz y espectaculares que estén en riesgo de caer.