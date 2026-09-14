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Masad Altamimi Es el Séptimo Eliminado de La Casa de los Famosos 2026

El creador de contenido árabe se une a Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Luis Chaparro, Yanet García, Aldo Rendón y Flor Vigna

MasadEl creador de contenido árabe dijo que extrañará a Yahir. Foto: Las Estrellas.

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