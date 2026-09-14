Masad Altamimi Es el Séptimo Eliminado de La Casa de los Famosos 2026

Luego de una semana intensa y llena de cambios, Masad Altamimi se convirtió en el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos 2026, tras ser el menos votado por el público este domingo.

El empresario árabe se unió a Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Luis Chaparro, Yanet García, Aldo Rendón y Flor Vigna, quienes salieron en los programas previos.

Altamimi se encontraba entre los participantes en riesgo de salir, junto con Karina Torres, Mariana Ochoa, Gema Garoa y Brianda Deyanara.

La última palabra la tuvo la audiencia, que emitió 14 millones de votos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Apio Quijano No se Arrepiente de sus Polémicos Comentarios en La Casa de los Famosos

Karina Torres fue la primera en volver. La segunda fue la cantante Mariana Ochoa, quien advirtió a Ese Pérez que no se deshizo de ella.

La tercera habitante en reingresar a la competencia fue la actriz Gema Garoa, por lo que el empresario árabe y la famosa tiktoker de Tijuana quedaron en el carrusel.

Finalmente, Galilea Montijo dijo que Altamimi no tuvo el respaldo de la audiencia y Deyanara volvió a la residencia para seguir en la octava semana del reality.

A su salida, el creador de contenido dijo que le hubiese gustado continuar, pero agradeció a Dios por la oportunidad de participar. Aseguró que se encontraba muy bien.

"Es muy buena experiencia, yo tengo muchos amigos ahorita, Yahir, muchas personas como Ernesto Laguardia, Cynthia y Flor, Brianda, todos, y gracias a Dios es bueno en mi vida", dijo en entrevista con Marie Claire.

Altamimi confesó que, de todos los habitantes, extrañará más a Yahir, a quien definió como un hermano y con quien reconoció que hizo muy buena mancuerna.

La última semana estuvo llena de sorpresas en la casa más famosa de México, pues el pasado domingo entró Gala Montes, participante de la segunda temporada. Sin embargo, la actriz salió a menos de 48 horas de su ingreso.

La pasada gala de eliminación tampoco fue regular, pues además de la entrada de Montes, también reingresaron Dalilah Polanco, Apio Quijano, Ricardo Peralta y Alexis Ayala bajo la dinámica de "Congelados".

Ahora, los habitantes se preparan para la recta final de la competencia. Faltan 21 días para conocer al ganador de la cuarta temporada, entre los nueve participantes que permanecen dentro de La Casa.

ASJ