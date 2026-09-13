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Lady Gaga y Michael Polansky Dan la Bienvenida a su Bebé; Fotos Sorprenden a Fans

La cantante fue fotografiada mientras sostenía a su hijo en brazos durante un paseo por California

Lady Gaga y su pareja Polansky asisten a alfombra rojaFoto: AP
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