Lady Gaga y Michael Polansky Dan la Bienvenida a su Bebé; Fotos Sorprenden a Fans

La cantante fue captada cargando al recién nacido durante un paseo familiar en California; estas son las primeras imágenes que han trascendido de la artista en su nueva faceta como mamá.

Lady Gaga volvió a acaparar los reflectores, esta vez fue fotografiada junto a su prometido Michael Polansky mientras llevaba en brazos a quien sería su bebé durante un paseo en California, en unas imágenes que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

Foto: The Grosby Group

Las fotografías representan una de las primeras apariciones públicas de la pareja junto al recién nacido y llegan después de que medios estadounidenses reportaran que Gaga y Polansky se convirtieron en padres.

Foto: The Grosby Group

En las imágenes, la intérprete de Bad Romance aparece vestida de manera casual mientras carga al pequeño cerca de su pecho. A su lado se encuentra Michael Polansky, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

Foto: The Grosby Group

La estrella optó por un momento mucho más privado y familiar. Las fotografías fueron difundidas inicialmente por medios de entretenimiento estadounidenses, que señalaron que la pareja fue vista durante un paseo por California.

Hasta el momento, la cantante no ha compartido públicamente todos los detalles relacionados con el nacimiento.

La pareja ha mantenido buena parte de su relación alejada de la exposición mediática y, desde que comenzaron su romance, ha procurado reservar algunos aspectos de su vida personal.

Michael Polansky es un empresario y especialista en tecnología e inversiones. Su relación con Lady Gaga comenzó alrededor de 2020 y ambos hicieron pública su relación después de ser vistos juntos en distintos eventos.

En 2024, la cantante confirmó su compromiso con Polansky, consolidando una relación que desde entonces se ha convertido en una de las más seguidas por los fanáticos de la estrella.

Ahora, ambos enfrentan una nueva etapa juntos con la llegada de su primer bebé.

Lady Gaga había hablado sobre su deseo de ser mamá. Antes de que se conociera la noticia sobre su bebé, Gaga ya había hablado en entrevistas sobre su deseo de convertirse en madre y formar una familia.

La artista también había reflexionado públicamente sobre la posibilidad de tener hijos y sobre el tipo de madre que quería ser, por lo que su reciente aparición ha generado una ola de comentarios entre sus seguidores.

Por ahora, la cantante y Michael Polansky parecen decididos a disfrutar esta nueva etapa lejos de los reflectores y sin revelar más información de la necesaria sobre su recién nacido.

TLS