Doce Alcaldías de la Ciudad de México Entran en Alerta por Lluvia y Granizo

Doce alcaldías de la Ciudad de México estarán bajo alerta por lluvia fuerte, granizo y actividad eléctrica este domingo de 16:00 a 23:00 horas, con acumulados de entre 15 y 29 milímetros: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa de Morelos, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.

El riesgo principal es de encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de caída de ramas, árboles y lonas por el viento. Un corte de radar e imagen satelital a las 16:15 horas ubicó el ingreso de un núcleo lluvioso por el oriente de la capital, con intensidad débil en Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza, y lluvia moderada a fuerte en las partes altas de Tlalpan y Milpa Alta.

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Las lluvias se desplazan hacia el centro y poniente de la ciudad y se espera que continúen durante la tarde y parte de la noche; hasta ese corte no se registraba actividad eléctrica en la capital.

Para quien esté en zona de alerta, lo más útil es retirar la basura de coladeras dentro y fuera de casa, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, suspender actividades al aire libre, salir con paraguas o impermeable y no refugiarse debajo de árboles ni de estructuras metálicas. Para reportar una emergencia, los números disponibles son el 911 y el 55-5683-2222.