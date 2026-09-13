Medio Ambiente

Doce Alcaldías de la Ciudad de México Entran en Alerta por Lluvia y Granizo

Radar detecta lluvia de intensidad moderada a fuerte en zonas altas de Tlalpan y Milpa Alta

Doce Alcaldías de la Ciudad de México Entran en Alerta por Lluvia y GranizoPersonas caminan bajo la lluvia con paraguas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: N+ / Archivo

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