Aseguran 2 Presuntas Casas de Seguridad en un Operativo en Culiacán, Sinaloa

Dos inmuebles que presuntamente eran utilizados como casas de seguridad fueron asegurados durante un operativo realizado por elementos de la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano en la privada Banús 360, en La Isla Musala, al sur de Culiacán.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el despliegue se originó tras una llamada anónima al servicio de emergencias 089, en la que se alertó sobre la presencia de personas armadas en algunas viviendas de esta zona residencial.

Durante el operativo fueron asegurados al menos dos vehículos, de varios que permanecen bajo revisión. En el interior de algunas de estas unidades fueron localizados objetos ilícitos.

Además, en los dos inmuebles asegurados fueron encontradas armas, objetos ilícitos y otras unidades, aunque hasta el momento las autoridades no han informado mayores detalles sobre el tipo o cantidad de lo asegurado.

Aseguran dos presuntas casas de seguridad durante operativo en La Isla Musala. Foto: N+

El área permanece bajo resguardo de elementos de seguridad, mientras las autoridades esperan que se expidan las órdenes de cateo correspondientes para ingresar y realizar una revisión formal de las propiedades durante las próximas horas.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas como resultado del operativo realizado en la privada Banús 360.

La movilización ocurre en La Isla Musala, una zona ubicada al sur de Culiacán, donde elementos de la Policía Estatal Preventiva y personal del Ejército Mexicano mantienen presencia en el lugar.

Cabe señalar que en esta privada tiene su residencia el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Sin embargo, las autoridades no han informado que el operativo, el aseguramiento de los inmuebles o los vehículos tenga alguna relación con el mandatario.

Hasta el momento, tampoco se ha informado oficialmente el motivo por el que los inmuebles presuntamente eran utilizados como casas de seguridad ni se han dado a conocer detalles adicionales sobre los objetos ilícitos encontrados durante el despliegue.