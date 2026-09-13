Seguridad

Aseguran 2 Presuntas Casas de Seguridad en un Operativo en Culiacán, Sinaloa

El despliegue de seguridad inició tras una llamada anónima al 089 por a presencia personas armadas en la privada Banús 360, en la Isla Musala.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano mantienen bajo resguardo la privada Banús 360Elementos de la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano mantienen bajo resguardo la privada Banús 360. Foto: N+

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Policía y Ejército aseguran dos casas de seguridad en La Isla Musala. Vehículos y objetos ilícitos bajo revisión.

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