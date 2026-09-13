CAMe Suspende Contingencia Ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la contingencia ambiental por ozono en el Valle de México debido a la disminución en los niveles del contaminante. Con ello, también quedaron sin efecto las medidas implementadas a raíz de la contingencia.

El cambio en las condiciones atmosféricas favoreció una mayor ventilación. El viento comenzó a incrementarse con componente del norte, mientras que la nubosidad presentó un mayor desarrollo respecto al día anterior.

De acuerdo con el monitoreo ambiental, las concentraciones de ozono que habían alcanzado niveles de mala calidad del aire en algunas estaciones del norte y sur del Valle de México descendieron. La presencia de nubes y una mejor circulación del aire contribuyeron a esta reducción.

Las autoridades prevén que la tendencia continúe en las próximas horas y que las concentraciones de ozono no aumenten.

Con la suspensión de la contingencia, este lunes 14 de septiembre el programa Hoy No Circula operará de manera normal: de 5:00 a 22:00 horas no circulan los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6 y hologramas 1 y 2.

Los automóviles con hologramas 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, quedan exentos de la restricción; las motocicletas y vehículos de emergencia circulan con normalidad.

El monitoreo de la calidad del aire y de las condiciones meteorológicas continuará para determinar si es necesario establecer nuevas medidas.