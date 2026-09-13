CAMe Descarta a la Refinería de Tula Como Causa Principal del Ozono en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) descartó que la refinería de Tula, Hidalgo, sea la causa principal de la contingencia ambiental que mantiene en Fase I a la Zona Metropolitana del Valle de México. En entrevista con N+, el titular del organismo, Víctor Hugo Páramo Figueroa, atribuyó el alza en los niveles de ozono al tráfico vehicular y a una atmósfera inusualmente estable para estar en plena temporada de lluvias.

Páramo Figueroa explicó que el tránsito es una fuente relevante de los precursores del ozono —los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, ingredientes con los que se forma este contaminante— y que ese factor, más que una falla en la refinería, explica el pico registrado el fin de semana. Según el funcionario, la falta de viento y la radiación solar de los últimos días generaron condiciones propicias para que se acumularan los contaminantes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CAMe Explica: ¿Qué Provocó la Contingencia por Ozono en el Valle de México?

El titular de la CAMe añadió que septiembre marca la transición entre la temporada de lluvias y el otoño, un periodo en el que, dijo, ya se han presentado contingencias antes, como en 2002 y 1999. Por eso, aclaró, no es un escenario inusual, aunque si se repite o no en los próximos días dependerá del comportamiento del clima.

De acuerdo con un boletín de la CAMe, la calidad del aire en la región será de mala a muy mala este domingo por la persistencia de un sistema de alta presión, viento débil y temperaturas cercanas a los 26 grados. El siguiente reporte se dará a las 15:00 horas.

Este domingo, de 5:00 a 22:00 horas, no circulan los autos particulares con holograma 2, ni los de holograma 1 con placa terminada en 1, 3, 5, 7 o 9, ni los de holograma 0 o 00 con engomado rosa y placa terminada en 7 u 8. La misma restricción aplica a los vehículos sin holograma de verificación, como los antiguos, de demostración, nuevos o con placas foráneas o de letras.

La CAMe pidió a la población evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas —el horario de mayor concentración de contaminantes—, en especial a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. También recomendó posponer eventos deportivos o culturales al aire libre programados en ese horario y evitar fumar en espacios cerrados.