Medio Ambiente

CAMe Descarta a la Refinería de Tula Como Causa Principal del Ozono en el Valle de México

Tráfico vehicular y atmósfera estable elevaron los niveles, explica el organismo a N+

CAMe Descarta a la Refinería de Tula Como Causa Principal del Ozono en el Valle de MéxicoContaminación cubre el horizonte de la Ciudad de México, en medio de la Fase I de contingencia ambiental vigente en el Valle de México. Foto: N+ / Archivo

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