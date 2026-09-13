Asesinan a Músicos en una Fiesta en Silao, Guanajuato; Hay Otro Lesionado

Un ataque armado dejó como saldo a dos músicos sin vida y a uno más herido de gravedad, que se encontraban en una fiesta en la comunidad de Chichimequillas, en Silao, Guanajuato. Los agresores lograron huir abordo de un coche.

De acuerdo a los primeros reportes, los integrantes de la agrupación musical Alto Exceso se encontraban en una fiesta, cuando de repente, un auto se paró y comenzó a disparar en repetidas ocasiones hiriendo de gravedad a tres músicos, entre ellos, el vocalista.

Tras el ataque, testigos de la fiesta, de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, siendo policías municipales los primeros en llegar, quienes al ver a los lesionados, pidieron el apoyo de los paramédicos.

Al llegar los rescatistas poco pudieron hacer pues dos de los músicos, ya no contaban con signos vitales, mientras el tercero logró ser estabilizados para después trasladarlo a un hospital.

Al lugar arribaron agentes de la Fiscalía de Guanajuato, como del Semefo, quienes confirmaron que entre las víctimas se encuentra Diego Israel, de 20 años, quien era el vocalista de la agrupación.