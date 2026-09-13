Seguridad

Asesinan a Músicos en una Fiesta en Silao, Guanajuato; Hay Otro Lesionado

Entre las víctimas se encuentra el vocalista del grupo musical. El ataque fue en la comunidad de Chichimequillas

La zona fue resguardada por elementos de seguridad.Foto: N+

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Ataque armado en Chichimequillas deja dos músicos muertos y uno herido. Uno de ellos, es el vocalista de la banda Alto Exceso.

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