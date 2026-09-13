Ciencia y Tecnología

Pese a Advertir Riesgos, Fundador de Anthropic Descarta una Prohibición Total de la Tecnología

Un exinvestigador de la compañía revela que ejecutivos temen en privado el riesgo real de la IA

Pese a Advertir Riesgos, Fundador de Anthropic Descarta una Prohibición Total de la TecnologíaDario Amodei, CEO y cofundador de Anthropic, asiste a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 23 de enero de 2025. Foto: AP / Archivo

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