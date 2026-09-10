Ciencia y Tecnología

Polémica en OpenAI: Matemáticos Cuestionan Supuesta Solución a Problema de Navier-Stokes

Polémica en torno a OpenAI, luego de que presentara un supuesto logro a la solución de un complejo problema matemático

Logotipo de OpenAIAcusan a OpenAI de borrar trabajo de humanos en problema de Navier-Stokes. Foto: Reuters
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