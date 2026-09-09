Ciencia y Tecnología

Apple Presenta el iPhone Duo, Primer Móvil Plegable de la Marca

Además del celular, se revelaron nuevos modelos de relojes y audífonos

Apple Presenta el iPhone Duo, Primer Móvil Plegable de la MarcaPresentación del nuevo iPhone que incluye una versión plegable. Foto: Apple Event

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Apple presenta el iPhone Duo, su primer móvil plegable. Nuevas cámaras, mejor batería y más. Descubre también los Apple Watch Series 12 y AirPods 5. Innovación al máximo.

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