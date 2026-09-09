Apple Presenta el iPhone Duo, Primer Móvil Plegable de la Marca

Se dieron a conocer los nuevos modelos de iPhone este 9 de septiembre. Entre las novedades están los chips A20 Pro, el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone Duo, el primero de pantalla plegable de la compañía.

El evento de la presentación fue encabezado por John Ternus, quien sustituye a Tim Cook, quien estuvo al frente de la compañía por varios años tras el retiro de Steve Jobs.

El iPhone Duo es el primer plegable que, al abrirse, es el más delgado hasta la fecha. Tiene una pantalla interna de 7.6 pulgadas y un acabado especial de nanotextura que reduce los reflejos. Cerrado, la pantalla externa cuenta con 5.4 pulgadas y ofrece el 90% del área de pantalla del iPhone 18 Pro. Además, cuenta con el chip A20 Pro.

El iPhone Duo estará disponible en colores blanco estelar y cielo nocturno, en capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Su precio inicial es de $1,999 dólares (aproximadamente $40,000 MXN) más impuestos.

Se revelaron primeras imágenes del nuevo iPhone

Se detalló que los nuevos modelos ofrecen el sistema de cámaras pro junto con avances en duración de batería y rendimiento.

La nueva cámara principal Fusion de 48 MP tiene apertura variable y ofrece un control creativo que antes no era posible, mientras que los nuevos controles Pro permiten a los usuarios personalizar su experiencia en la app Cámara.

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max cuentan con la cámara más avanzada que Apple haya creado y ofrecen avances masivos en la duración y el rendimiento de la batería. Foto: AP

Ambos modelos cuentan con una Dynamic Island más pequeña así como con el chip A20 Pro y una cámara de vapor de última generación que, en conjunto, ofrecen el mayor rendimiento sostenido en la historia del iPhone.

El iPhone 18 Pro Max también ofrece el mayor incremento en la duración de la batería. Con iOS 27, Apple Intelligence 2 y Siri AI. Además, los modelos iPhone 18 Pro combinan funciones de inteligencia artificial dirigidas a la privacidad.

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max estarán disponibles en capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Estarán disponibles en color borgoña, glaciar, plateado y negro, el iPhone 18 Pro tiene un precio inicial de $1,199 dólares (aproximadamente $24,000 pesos mexicanos), y el iPhone 18 Pro Max tiene un precio inicial de $1,299 dólares (aproximadamente $26,000 pesos mexicanos), precios más impuestos.

Cortesía Apple

En el evento, también se presentaron el Apple Watch Series 12 y Ultra 4 que integran el Health Sensing System para mediciones de frecuencia cardíaca de precisión y un indicador de preparación física (readiness). Se sincronizan con la app Salud en el iPhone para brindar métricas integradas de longevidad e inteligencia de salud potenciadas por Apple Intelligence.

Además, los AirPods 5, los cuales incorporan Cancelación Activa de Ruido (ANC) en un diseño de oído abierto que reduce hasta un 50% más de ruido exterior, junto con una arquitectura acústica multipuerto y Ecualización Adaptativa. Integran funciones hands-free con Siri AI, respuesta a comandos mediante gestos con la cabeza y traducción en tiempo real.

¿Cuándo salen en México los nuevos iPhone?

Hasta el momento no se han anunciado las fechas oficiales de lanzamiento, pero por experiencias de años pasados, los nuevos iPhone, incluyendo el nuevo modelo Duo, podrían lanzarse a finales de septiembre en México.