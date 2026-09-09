Nuevo iPhone Duo de Apple Costará Más de 107 Salarios Mínimos en México
Un trabajador que percibe el salario mínimo tendría que laborar poco más de tres meses y medio, sin gastar un solo peso, para poder adquirirlo
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Un trabajador que percibe el salario mínimo tendría que laborar poco más de tres meses y medio, sin gastar un solo peso, para poder adquirirlo
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Para muchas familias mexicanas, sería casi como no gastar ni un solo peso durante más de tres meses y medio de trabajo. Ese es, en términos prácticos, el costo que representará el nuevo teléfono plegable de Apple, presentado este miércoles por el flamante director ejecutivo de la compañía, John Ternus, en la sede de Cupertino, California.
El dispositivo, bautizado como "iPhone Duo", llegará al mercado con un precio de mil 999 dólares, equivalentes a poco más de 33 mil 830 pesos mexicanos al tipo de cambio de referencia de Banxico de este miércoles (16.92 pesos por dólar).
Esa cifra representa más de 107 salarios mínimos diarios en México, donde el ingreso mínimo general se ubica en 315.04 pesos por jornada, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). Dicho de otro modo, un trabajador que percibe el salario mínimo tendría que laborar poco más de tres meses y medio completos —sin gastar un solo peso de lo que gana— para poder comprar el nuevo teléfono de la marca de la manzana.
Pero si el trabajador en cuestión habita en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), donde el salario mínimo es de 440.87 pesos diarios, tendría que trabajar dos meses y medio, sin gastar ni un solo centavo, para poder adquirir el dispositivo.
El iPhone Duo, el primer plegable de la marca, tiene un tamaño similar al de un "pasaporte" cuando está cerrado, con una pantalla de 5.4 pulgadas, y se despliega hasta alcanzar las 7.6 pulgadas, la más grande vista hasta ahora en un iPhone.
"Partimos de la experiencia que deseábamos para nosotros mismos: una pantalla más grande que resultara tan natural e intuitiva como la del iPad. Luego, combinamos un diseño bien pensado con tecnología revolucionaria", explicó Ternus durante la presentación.
El modelo recuerda al Galaxy Z Fold 8, de la surcoreana Samsung, que lanzó su primer plegable hace más de siete años. Sin embargo, el nuevo líder de Apple defendió que el diseño de su compañía es superior: "Otros han creado dispositivos plegables que simplemente parecen dos teléfonos unidos de forma incómoda [...] Desplazarse por contenido vertical resulta poco fluido y las películas quedan encajonadas entre enormes franjas negras, lo que hace que una pantalla grande parezca mucho más pequeña".
El iPhone Duo estará disponible en dos colores —blanco estelar y cielo nocturno—, con pedidos anticipados a partir del viernes 16 de octubre y venta al público desde el viernes 23 del mismo mes.
Junto al plegable, Apple presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, este último con un precio de salida de mil 299 dólares (unos 21 mil 980 pesos mexicanos al tipo de cambio actual), lo que equivale a cerca de 70 salarios mínimos diarios. El iPhone 18 Pro, por su parte, inicia en mil 199 dólares (unos 20 mil 288 pesos), es decir, poco más de 64 salarios mínimos.
AMP