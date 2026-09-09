Ciencia y Tecnología

Nuevo iPhone Duo de Apple Costará Más de 107 Salarios Mínimos en México

Un trabajador que percibe el salario mínimo tendría que laborar poco más de tres meses y medio, sin gastar un solo peso, para poder adquirirlo

Una persona sostiene el nuevo iPhone Duo plegable durante el evento de Apple. Foto: ReutersUna persona sostiene el nuevo iPhone Duo plegable durante el evento de Apple. Foto: Reuters

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