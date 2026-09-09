Nuevo iPhone Duo de Apple Costará Más de 107 Salarios Mínimos en México

Para muchas familias mexicanas, sería casi como no gastar ni un solo peso durante más de tres meses y medio de trabajo. Ese es, en términos prácticos, el costo que representará el nuevo teléfono plegable de Apple, presentado este miércoles por el flamante director ejecutivo de la compañía, John Ternus, en la sede de Cupertino, California.

El dispositivo, bautizado como "iPhone Duo", llegará al mercado con un precio de mil 999 dólares, equivalentes a poco más de 33 mil 830 pesos mexicanos al tipo de cambio de referencia de Banxico de este miércoles (16.92 pesos por dólar).