Ciencia y Tecnología

Física Mexicana Participa en Experimento que Podría Unir la Cuántica y la Relatividad

El nuevo experimento donde participa Ivette Fuentes analizó cómo responden los átomos de forma cuántica a la gravedad

Ivette Fuentes, física mexicanaIvette Fuentes, física mexicana, participa en estudio que podría unir la relatividad y la cuántica. Foto: NewScientist

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