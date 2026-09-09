Sociedad

Grupo Frontera Gratis en Grito de Independencia de Guadalajara: Horario y Lugar

Los festejos patrios iniciarán a partir de las 5:00 de la tarde, mientras que se espera que el concierto de esta banda de regional mexicano dé inicio a las 10:00 de la noche

Grupo FronteraGrupo Frontera se presentará en Guadalajara el día del Grito de Independencia. Foto: Instagram Grupo Frontera

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Grupo Frontera en vivo en el Grito de Independencia en Guadalajara. Concierto gratuito a las 10 de la noche

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