Grupo Frontera Gratis en Grito de Independencia de Guadalajara: Horario y Lugar

El Grupo Frontera se presentará durante la noche del Grito de Independencia en Guadalajara, fecha en la que se espera la asistencia de 50 mil personas, ya que desde las 5:00 de la tarde habrá actividades en la zona centro de la ciudad.

Festejo color verde, blanco y rojo desde la Plaza Liberación y de Armas, hasta la glorieta de Las y Los Jaliscienses Ilustres.

El tradicional Grito de Independencia se llevará a cabo el 15 de septiembre a las 9:00 de la noche y posteriormente, 2 mil 100 elementos de seguridad se desplegarán para custodiar a los asistentes del concierto de Grupo Frontera, el cual iniciará a las 10:00 de la noche.

Cabe señalar que los festejos en la ciudad terminarán a la 1:00 de la mañana, se colocarán pantallas para que los asistentes puedan disfrutar del evento.

En otros municipios del Área Metropolitana de Guadalajara se dará el Grito de Independencia desde las cabeceras municipales: Zapopan lo realizará en su centro histórico, así como Tlajomulco y El Salto, desde las 7:00 dela noche comenzarán las actividades con más de 300 elementos desplegados para apoyar con logística y seguridad.

Tlaquepaque realizará bailes folklóricos, mientras que en otros municipios como en Tapalpa, se llevarían a cabo actividades como cabalgatas, eventos deportivos, jaripeo y la tradicional coronación de la reina.