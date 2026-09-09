Siapa Costeará la Reparación del Megasocavón de la Avenida Malecón en Tonalá

Las autoridades confirmaron que será el Siapa el que se hará cargo de costear la reparación del megasocavón que apareció en la Av. Malecón, en los límites de los municipios de Tonalá y Guadalajara.

Ismael Jáuregui, director del Siapa, informó que está a la espera de que algunas dependencias realicen el pago del servicio del agua para poder solventar la reparación del megasocavón.

“Recordemos que el organismo está en una condición financiera crítica y estamos en la espera de pagos de otras, pues ahora sí que dependencias tanto municipales como estatales, estamos ya a punto de recibir algunos pagos. Espero que sea próxima esta recepción que nos permita tener un reforzamiento que ajustaremos en junta de gobierno para poder reforzar este tipo de trabajos que han sido costosos”, explicó Jáuregui.

También solicitaron al municipio de Tonalá que se integre a la restitución de los daños en materia presupuestal, mientras que con la SIOP Jalisco están realizando un proyecto ejecutivo, ya que próximamente comenzarán con una inversión de nueva cuenta a este colector de la Av. Malecón debido a que el año pasado también fueron dos los megasocavones que se presentaron y en la zona podría haber más fallas.