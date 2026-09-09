Sociedad

Siapa Costeará la Reparación del Megasocavón de la Avenida Malecón en Tonalá

Será el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado el que se encargará de pagar la restitución de este hoyo gigante

MegasocavónEl Siapa será el encargado de costear la reparación del megasocavón en Tonalá. Foto: N+

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El megasocavón en Av. Malecón será reparado por Siapa, que enfrenta problemas financieros. Se espera apoyo de Tonalá y SIOP Jalisco

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