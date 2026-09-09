¿Pasa Gratis el Patriots vs Seahawks? Dónde Ver el Primer Partido de la NFL 2026

La temporada de la NFL 2026 inicia hoy y si te preguntas dónde ver el partido de Patriots vs Seahawks, acá te decimos si pasa gratis por Canal 5 en vivo y si tendrá transmisión online para que no te pierdas el primer juego de la campaña.

Los vigentes campeones, los Seattle Seahawks, abrirán la temporada en su casa, curiosamente en una revancha del Super Bowl pasado contra los New England Patriots, a quienes derrotaron 29-13 para alzar el Trofeo Vince Lombardi.

El atípico arranque de la campaña de la NFL, que será el miércoles y no en el tradicional jueves por la noche, se debe a la programación del partido entre Los Angeles Rams y los San Francisco 49ers, el cual se jugará en Melbourne, Australia.

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El juego de Patriots vs Seahawks está programado para iniciar a las 6:20 de la tarde del centro de México y se disputará en el estadio Lumen Field, ubicado en la ciudad de Seattle en Washington, Estados Unidos.

Para aquellos aficionados que se preguntan si podrán ver el primer partido de la temporada gratis, hay buenas noticias, ya que el partido pasará en TV abierta por La Casa de la NFL, el Canal 5, en vivo.

La transmisión de los Patriots vs. Seahawks comenzará a las 6:15 de la tarde, tiempo del centro del país, y como siempre la cobertura contará con los mejores comentaristas y analistas del futbol americano de Televisa.

El Kickoff de la NFL hoy también contará con transmisión online en vivo en la plataforma de ViX, por lo que el partido se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil o con conexión a internet, como celular, laptop, tablet o Smart TV.

Si ya cuentas con tu suscripción Premium, para que no busques más, aquí te dejamos el link para ver el Patriots vs Seahawks en vivo hoy: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-NFL9926.

PPP